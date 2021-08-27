Главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

Мишель Барнье пообещал уважать французов и заставить мир уважать Францию

Мишель Барнье: в апреле 2022 года французы будут избирать своего нового президента. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр иностранных дел Франции, экс-еврокомиссар и бывший главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты страны на предстоящих весной 2022 года выборах. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала TF1 в четверг, 26 августа.

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"Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Меньше чем через 8 месяцев французы будут избирать своего нового президента", – сказал Барнье.

По его словам, наступило "требовательное и серьезное время".

"И мир, который нас окружает, – это опасный мир. Мы это видим в этот самый момент в Кабуле. И это хрупкий и несправедливый мир. Это видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, которые они влекут в нашей стране", – добавил Барнье.

Он указал на "множество страданий и несправедливости, множество расколов".

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"В эти тяжелые времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию", – подчеркнул политик.

Барнье будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы".

Тем временем действующий президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с официальным визитом. Предварительно он прибудет в нашу страну до конца этого года.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Париже "карантинный" план Макрона привел к погромам.