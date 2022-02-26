Италия подтвердила намерение отключить Россию от SWIFT – Зеленский

Президент назвал это новой страницей в истории наших государств

Владимир Зеленский/Марио Драги

Италия поддерживаетотключение России от системы SWIFT. В этом премьер-министр Италии Марио Драги заверил президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка.

"Это начало новой страницы в истории наших государств – Украины и Италии. Только что в телефонном разговоре Марио Драги поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", – пишет президент в твиттере.

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Кипр поддержал отключение России от SWIFT

Ранее инициативу украинской власти об отключении агрессора от международной платежной системы поддержал Кипр. О дипломатической победе сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений по защите Украины от российских захватчиков", – пишет Кулеба в микроблоге.

Могут ли отключить РФ от SWIFT?

Ранее мы писали, что возможность отключения Российской Федерации от глобальной платежной системы рассматривают США в случае военного вторжения в Украину.

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Однако там обращают внимание не только на санкции, но и на возможные последствия их введения. Так, одним из возможных последствий, по мнению представителей США, является нарушение поставок энергоносителей из России.

Что такое SWIFT?

SWIFT – это международная банковская система платежей. Отключение от нее может лишить россиян обычных и привычных удобств, связанных с переводами с карты на карту.