Італія підтвердила намір відключити Росію від SWIFT – Зеленський

Президент назвав це новою сторінкою в історії наших держав

Володимир Зеленський/Маріо Драгі

Італія підтримуєвідключення Росії від системи SWIFT. У цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі запевнив президента України Володимира Зеленського під час телефонного дзвінка.

"Це початок нової сторінки в історії наших держав – України та Італії. Щойно у телефонній розмові Маріо Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", – пише президент у твіттері.

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Кіпр підтримав відключення Росії від SWIFT

Раніше ініціативу української влади щодо відключення агресора від міжнародної платіжної системи підтримав Кіпр. Про дипломатичну перемогу повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 і добиватися важливих рішень щодо захисту України від російських загарбників", – пише Кулеба у мікроблозі.

Чи можуть відключити РФ від SWIFT?

Раніше ми писали, що можливість відключення Російської Федерації від глобальної платіжної системи розглядають СШАу разі військового вторгнення до України.

Проте там звертають увагу не лише на санкції, а й на можливі наслідки їхнього запровадження. Так, одним із можливих наслідків, на думку представників США, є порушення постачання енергоносіїв із Росії.

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Що таке SWIFT?

SWIFT – це міжнародна банківська система платежів. Відключення від неї може позбавити росіян звичайних та звичних зручностей, пов'язаних із переказами з картки на карту.