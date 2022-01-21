США готові відключити РФ від SWIFT, але є ризики

У Білому домі проводять аналіз можливої шкоди для західних країн.

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

США аналізують можливість відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі нового вторгнення до України. Так, один із передбачуваних наслідків – порушення постачання енергоносіїв з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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"Я думаю, що адміністрація все ще проводить аналіз того, якою буде супутня шкода від відключення Росії від системи SWIFT з погляду його впливу як на США, так і на наших союзників", – сказала сенатор США Джин Шахін.

Представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому додав, що "оцінка потенційних побічних ефектів та пошук шляхів зменшення цих ефектів – це раціональне управління та стандартна практика".

Крім того, старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн провів переговори з цього питання з представниками низки енергетичних компаній.

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Що таке SWIFT?

SWIFT це міжнародна банківська система для платежів. По суті росіяни зможуть втратити багато зручностей, пов'язаних з переказом коштів на картку, у разі введення таких санкцій. До речі, ми писали про те, що станеться з рахунками президента Володимира Путіна, і як житимуть у РФ без доларів у банках, якщо США запровадять такі жорсткі заходи.

Загроза вторгнення РФ до України