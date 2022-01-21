США готовы отключить РФ от SWIFT, но есть риски – СМИ

В Белом доме проводят анализ возможного ущерба для западных стран.

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

США анализируют возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в случае нового вторжения в Украину. Так, одно из предполагаемых последствий – нарушение поставок энергоносителей из России.

Об этом сообщает Reuters.

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"Я думаю, что администрация все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на наших союзников", – сказала сенатор США Джин Шахин.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома добавил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов – это рациональное управление и стандартная практика".

Кроме того, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн провел переговоры по данному вопросу с представителями ряда энергетических компаний.

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Что такое SWIFT?

SWIFT – это международная банковская система для платежей. По сути россияне смогут лишиться многих удобств, связанных с переводом средств на карту, в случае введения таких санкций. Кстати, мы писали о том, что произойдет со счетами президента Владимира Путина, и как будут жить в РФ без долларов в банках, если США введут такие жесткие меры.

Угроза вторжения РФ в Украину