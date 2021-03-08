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Италия разрешила AstraZeneca для людей старше 65 лет

8 марта, 22:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ограничение по AstraZeneca в Италии осталось только для "чрезвычайно уязвимых" людей

Министерство здравоохранения Италии рекомендовало использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте старше 65 лет.

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Об этом говорится в заявлении министерства, передает Reuters.

Ранее в Италии сомневались в эффективности этой британской вакцины для пожилых людей.

Последнее же распоряжение Минздрава снимает любые ограничения на использование вакцины AstraZeneca, за исключением "чрезвычайно уязвимых" людей.

"Научные данные, которые стали доступны... показывают, что даже людям старше 65 лет вакцина способна обеспечить значительную защиту", – заявили в итальянском министерстве.

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По официальным данным, около 1,5 миллиона из 6,5 миллионов доз, полученных Италией, поступили от компании AstraZeneca. Большинство же доз для прививок от коронавируса ожидают от Pfizer, остальные – от Moderna.

Решение о снятии ограничений на вакцинацию AstraZeneca последовало за аналогичными шагами в других странах ЕС, включая Германию, Швецию и Францию.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Италия вакцинация вакцина старики AstraZeneca
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