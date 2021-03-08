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Італія дозволила AstraZeneca для людей старших 65 років

8 березня, 22:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Обмеження щодо AstraZeneca в Італії залишилося тільки для "надзвичайно вразливих" людей

Міністерство охорони здоров'я Італії рекомендувало використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca для людей віком старше 65 років.

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Про це йдеться в заяві міністерства, передає Reuters.

Раніше в Італії сумнівалися в ефективності цієї британсько-шведської вакцини для людей похилого віку.

Останнє ж розпорядження МОЗ знімає будь-які обмеження на використання вакцини AstraZeneca, за винятком "надзвичайно вразливих" людей.

"Наукові дані, які стали доступні... показують, що навіть людям старшим 65 років вакцина здатна забезпечити значний захист", – заявили в італійському міністерстві.

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За офіційними даними, близько 1,5 мільйона з 6,5 мільйона доз, отриманих Італією, надійшли від компанії AstraZeneca. Більшість же доз для щеплень від коронавірусу очікують від Pfizer, решту – від Moderna.

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Рішення про зняття обмежень на вакцинацію AstraZeneca з’явилося за аналогічними кроками в інших країнах ЄС, зокрема Німеччині і Швеції.

Нагадаємо, раніше у Франції дозволили застосовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca для людей старших 65 років.

Водночас угорська влада оголосили паузу в національній кампанії імунізації населення від коронавірусу за допомогою вакцини від шведсько-британської компанії AstraZeneca.

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Італія вакцинація вакцина старожили AstraZeneca
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