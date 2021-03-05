Угорщина зупинила вакцинацію AstraZeneca: Орбан пояснив ситуацію

Угорська влада оголосили паузу в національній кампанії імунізації населення від коронавируса за допомогою вакцини від шведсько-британської компанії AstraZeneca.

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Про це, як повідомляє газета Hungary Today, 5 березня заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

За його словами, це рішення було прийнято через технічні збої в програмі повідомлень про вакцинацію – деяким угорцям, яким вже були зроблені ін'єкції вакцини, стали повторно надходити запрошення на щеплення.

За словами Орбана, в зв'язку з цим спеціальна оперативна група вже почала перевірку, до закінчення якої програма буде припинена.

Варто зазначити, що, крім AstraZeneca, в Угорщині, як і в інших країнах Євросоюзу, застосовують вакцини й інших компаній – Pfizer і Moderna. Крім того, ця країна єдиною в ЄС до офіційного схвалення Європейським агентством лікарських препаратів дозволила і закупила російський "Супутник V" і вакцину китайської Sinopharm.

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За весь час пандемії в країні виявили понад 410 тис. випадків COVID-19, зокрема понад 14,5 тис. смертельних. А хоча б одне щеплення від коронавірусу зробили вже 862 953 особи.

Як ми вже повідомляли, раніше цього самого тижні Орбан звинуватив ЄС в зриві поставок вакцини від коронавірусу, через що Будапешт звернувся по допомогу до Москви.