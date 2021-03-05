Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Угорщина зупинила вакцинацію AstraZeneca: Орбан пояснив ситуацію

5 березня, 18:51

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вакцинованим угорцям стали повторно надходити запрошення зробити щеплення

Угорська влада оголосили паузу в національній кампанії імунізації населення від коронавируса за допомогою вакцини від шведсько-британської компанії AstraZeneca.

Реклама

Про це, як повідомляє газета Hungary Today, 5 березня заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

За його словами, це рішення було прийнято через технічні збої в програмі повідомлень про вакцинацію – деяким угорцям, яким вже були зроблені ін'єкції вакцини, стали повторно надходити запрошення на щеплення.

За словами Орбана, в зв'язку з цим спеціальна оперативна група вже почала перевірку, до закінчення якої програма буде припинена.

В тренді
Байден "понизив" Росію: більше не головний геополітичний противник XXI століття

Варто зазначити, що, крім AstraZeneca, в Угорщині, як і в інших країнах Євросоюзу, застосовують вакцини й інших компаній – Pfizer і Moderna. Крім того, ця країна єдиною в ЄС до офіційного схвалення Європейським агентством лікарських препаратів дозволила і закупила російський "Супутник V" і вакцину китайської Sinopharm.

Реклама

За весь час пандемії в країні виявили понад 410 тис. випадків COVID-19, зокрема понад 14,5 тис. смертельних. А хоча б одне щеплення від коронавірусу зробили вже 862 953 особи.

Як ми вже повідомляли, раніше цього самого тижні Орбан звинуватив ЄС в зриві поставок вакцини від коронавірусу, через що Будапешт звернувся по допомогу до Москви.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Угорщина вакцина Віктор Орбан коронавірус COVID-19 AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Німці відмовляються вакцинуватися препаратом AstraZeneca: що відбувається?
Німці відмовляються вакцинуватися препаратом AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз
Одна від всіх мутацій: Франція почала випробування нової COVID-вакцини
Одна від всіх мутацій: Франція почала випробування нової COVID-вакциниЄвросоюз
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2Економіка
У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)
У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)Євросоюз
200 трун плавали в морі: зсув зруйнував кладовище в Італії (відео)
200 трун плавали в морі: зсув зруйнував кладовище в Італії (відео)Євросоюз
Вакцина Pfizer менш ефективна для людей із ожирінням – вчені
Вакцина Pfizer менш ефективна для людей із ожирінням – вченіЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти