Глава дипломатии ЕС: Путин не будет нападать на Украину, как Гитлер

Все страны-союзники НАТО и партнеры солидарны в оказании решительной и жесткой реакции на новую агрессию РФ

Жозеп Боррель (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Российская Федерация не решится на полномасштабное нападение на Украину.

Об этом говорится на сайте ЕС.

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"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобно Второй мировой войне. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м", – сказал Боррель.

По его словам, мир, безусловно, находимся в наиболее критическом моменте со времен завершения Холодной войны.

"Но я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и "классическими" боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса", – добавил верховный представитель ЕС.

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Боррель также отметил, что через концентрацию войск РФ, в частности, проверяла на прочность и слаженность НАТО и готовность к жесткому ответу.

Угроза вторжения РФ