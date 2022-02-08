Глава дипломатії ЄС: Путін не нападатиме на Україну, як Гітлер

Усі країни-союзники НАТО та партнери солідарні у наданні рішучої та жорсткої реакції на нову агресію РФ

Жозеп Боррель (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Російська Федерація не наважиться на повномасштабний напад на Україну.

Про це йдеться на сайті ЄС.

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"Я б не казав, що ми перебуваємо перед початком повномасштабної війни, подібно до Другої світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вторгнутися в Україну, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му", – сказав Боррель.

За його словами, світ, безумовно, перебуваємо у найкритичнішому моменті з часів завершення Холодної війни.

"Але я не думаю, що ми зіткнемося з негайними та "класичними" бойовими діями з використанням піхоти, окупації міст та захоплення територій. Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезних збитків, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, крім цього, є кібернетична війна, є політична дестабілізація, захоплені території Донбасу", – додав верховний представник ЄС.

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Боррель також зазначив, що через концентрацію військ РФ, зокрема, перевіряла на міцність та злагодженість НАТО та готовність до жорсткої відповіді.

Загроза вторгнення РФ