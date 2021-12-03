Канцлером Австрии станет противник мигрантов – что о нем известно

Австрия стала еще одной страной ЕС, где сменился глава правительства. 2 декабря бывший канцлер Австрии 35-летний Себастьян Курц, который почти два месяца назад покинул пост из-за коррупционного скандала, ушел с поста лидера правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и вообще из политики. В пятницу, 3 декабря, лидером ÖVP единогласно был избран 49-летний глава МВД Австрии Карл Нехаммер, который и станет следующим федеральным канцлером.
Об этом сообщает Reuters.
Новый канцлер
"Сегодня меня единогласно назначили исполнительным председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера. Это большая честь и привилегия. Я очень уважаю решение Себастьяна Курца, который расчистил мне путь как новому лидеру Народной партии", – передает слова Нехаммера издание Politico.
Далее по теме
Для вступления в должность президент Александр Ван дер Беллен должен официально принять присягу Нехаммера как канцлера.
Что известно о Нехаммере
- Новый лидер правящей партии является сторонником жесткой иммиграционной политики. Как пишут СМИ, жесткая позиция Курца по поводу иммиграции помогла партии одержать две победы на последних выборах, и Нехаммер как министр внутренних дел был защитником жесткой политики Курца.
- Под его руководством правительство Австрии в середине 2020 года выдвинуло обвинения против человека, который признался в шпионаже в пользу секретной службы Турции. Нехаммер был одним из трех государственных кризисных менеджеров во время пандемии COVID-19, отвечая за соблюдение введенных запретов и ограничений для граждан.
- Карл Нехаммер – бывший профессиональный военный и многолетний партийный чиновник.
- Нехаммер вырос в Вене, где окончил колледж и гимназию, а затем прошел военную службу. В 1997 году он был демобилизован с должности лейтенанта.
- В 2012 года он закончил двухгодичный университетский курс политической коммуникации в Дунайском университете Кремса и получил степень магистра.
- Женат, имеет двоих детей. Его семья находится под защитой полиции, поскольку получила угрозы после теракта исламистов, произошедшего в Вене в 2020 году. Тогда погибли четыре человека и около 30 получили ранения.