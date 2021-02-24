Українська
$ 27,9
33,88
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

"Кокаиновый рекорд" Европы: в Германии и Бельгии перехватили 23 тонны наркотика

24 февраля, 15:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После серии рейдов был арестован перевозчик – 28-летний голландец

Правоохранительные органы трех стран ЕС провели совместную операцию против контрабандистов и изъяли партию кокаина в размере более 23 тонн. Голландские СМИ уже назвали это рекордом для Европы.

Реклама

Об этом сообщили в нидерландской полиции. Предполагается, что наркотики общей торговой стоимостью 600 миллионов евро предназначались для голландского рынка.

Наркоперевозчиком оказался 28-летний гражданин Нидерландов. Утром 24 февраля он был арестован.

"Никогда прежде за один раз так много кокаина не перехватывали. Поимка и продолжающееся расследование проводились в тесном и интенсивном сотрудничестве между полицией, таможней и прокуратурой Нидерландов, Германии и Бельгии", – отметили нидерландские правоохранители.

Кокаин изъяли в ходе двух рейдов ранее в этом месяце. Первый был осуществлен 12 февраля в порту Гамбурга – 16,17 тонны кокаина обнаружили в 1728 банках наполнителя для стен, прибывших в контейнеровозе из Парагвая.

Фото: пресс-служба полиции Германии
Реклама

А 20 февраля в порту бельгийского Антверпена обнаружили еще порядка 7,2 тонны наркотиков – они находились в контейнере с дровами, который прибыл из Панамы.

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

Фото: пресс-служба полиции Нидерландов

Фото: пресс-служба полиции Нидерландов

Напомним, что в Бельгии "наркорекорд" был установлен в ноябре – в порту Антверпена правоохранители перехватили 11,5 тонны кокаина.

Мы также писали об отечественном "кокаиновом рекорде", который был установлен в порту Южный – на судне с бананами из Эквадора нашли 112 килограммов наркотика.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия Нидерланды наркотики наркотрафик кокаин Гамбург антверпен

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадаютЕвросоюз
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZenecaЕвросоюз
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
Adidas решил избавиться от проблемного бренда Reebok
Adidas решил избавиться от проблемного бренда ReebokЭкономика
Королеву красоты уволили с работы из-за
Королеву красоты уволили с работы из-за "слишком привлекательной внешности" (фото)Фаново
Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежать
Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежатьДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять