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Коронавирус эволюционирует. К чему приведет мутация инфекции?

11 февраля, 10:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вирус продолжает приспосабливаться к человеку, но в ВОЗ не видят повода для паники

Во Всемирной организации здравоохранения не боятся, что мутации коронавируса могут спровоцировать новую пандемию.

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Об этом в интервью испанской газете El Pais сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Это не начало новой пандемии, но, конечно, надо быть очень бдительными", – говорит Клюге, называя мутацию вируса "нормальной эволюцией любого патогена" для адаптации к человеку.

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В то же время он предупреждает, что распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции. Это, в свою очередь, усугубит ситуацию со здравоохранением в некоторых странах.

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Кроме того, мутация инфекции может повлиять на эффективность COVID-вакцин, как произошло с вакцинами от гриппа.

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"Могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины. Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение и возрастет передвижение вакцинированных людей, может вырасти смертность", – считает Клюге.

Представитель ВОЗ назвал 2021 год "еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым".

"Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят", – напомнил Ханс Клюге.

Напомним, что ранее ученые из Лондона обнаружили новые симптомы коронавирусной болезни – это может быть озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах.

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ВОЗ штамм вакцина мутация коронавирус пандемия COVID-19
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