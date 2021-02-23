Українська
$ 27,93
33,89
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Кулеба выразил соболезнования в связи с убийством посла Италии в Конго

23 февраля, 03:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Неизвестные напали 22 февраля на колонну миссии ООН

В Демократической Республике Конго в понедельник, 22 февраля, неизвестные напали на колонну автомобилей миссии ООН, в результате погибли посол Италии Лука Аттанасио и итальянский карабинер, сообщили в итальянском МИД.

Реклама

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сочувствие итальянским коллегам и близким погибшим, осудив терроризм "во всех его проявлениях".

"Трагические новости о жестоком нападении в ДР Конго, унесшем жизни итальянского посла Луки Аттанасио и карабинера Витторио Яковаччи. Я искренне сочувствую их близким. Украина осуждает терроризм во всех его проявлениях и поддерживает Италию в этот печальный и трагический день", – написал Кулеба в Twitter.

По информации СМИ, вооруженные люди напали на колонну автомобилей ООН, в одном из которых ехал посол, в городе Гома. Причина нападения пока не известна.

В тренде
Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно

Напомним, 19 февраля в российском Санкт-Петербурге произошло нападение на консульство Украины – мужчина по неизвестным причинам ранил ножом охранника дипмиссии.

Реклама

Мы также сообщали, что в Турции произошло вооруженное нападение на группу российских туристов, в результате которого трое человек попали в больницу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия Конго убийство ООН посол соболезнования Дмитрий Кулеба
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZenecaЕвросоюз
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадаютЕвросоюз
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
Не паспорт, а сертификат: в Евросоюзе придумали, как отмечать вакцинированных против COVID-19
Не паспорт, а сертификат: в Евросоюзе придумали, как отмечать вакцинированных против COVID-19Евросоюз
Adidas решил избавиться от проблемного бренда Reebok
Adidas решил избавиться от проблемного бренда ReebokЭкономика
Королеву красоты уволили с работы из-за
Королеву красоты уволили с работы из-за "слишком привлекательной внешности" (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять