Кулеба висловив співчуття у зв'язку з убивством посла Італії в Конго

У Демократичній Республіці Конго в понеділок, 22 лютого, невідомі напали на колону автомобілів місії ООН, в результаті загинули посол Італії Лука Аттанасіо та італійський карабінер, повідомили в італійському МЗС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття італійським колегам і близьким загиблих, засудивши тероризм "у всіх його проявах".
"Трагічні новини про жорстокий напад у ДР Конго, що забрав життя італійського посла Луки Аттанасіо і карабінера Вітторіо Яковаччі. Я щиро співчуваю їхнім близьким. Україна засуджує тероризм у всіх його проявах і підтримує Італію в цей сумний і трагічний день", – написав Кулеба в Twitter.
За інформацією ЗМІ, озброєні люди напали на колону автомобілів ООН, в одному з яких їхав посол, у місті Гома. Причина нападу поки не відома.
Нагадаємо, 19 лютого в російському Санкт-Петербурзі стався напад на консульство України- чоловік з невідомих причин поранив ножем охоронця дипмісії.
Ми також повідомляли, що в Туреччині стався збройний напад на групу російських туристів, у результаті якого троє людей потрапили до лікарні.
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