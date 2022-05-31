Лидеры Евросоюза рассказали, когда рассмотрят заявку Украины на вступление

Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании

Лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос членства в Украины в ЕС в июле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры Европейского Союза заявили, что приняли к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС. К рассмотрению этого вопроса вернутся в июле, во время запланированного заседания.

Об этом говорится в выводах Европейского совета по Украине, обнародованных по завершению первого дня работы саммита.

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Таким образом лидеры ЕС подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины на ближайшем саммите этим летом.

"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", – говорится в заявлении.

Лидеры ЕС также отметили, что "по-прежнему привержены дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

"В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", – отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

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Путь Украины в Евросоюз

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Украина уже на полпути в ЕС, но затяжная война может плохо отразиться на процессе вступления в Евросоюз.

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