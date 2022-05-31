Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Лидеры Евросоюза рассказали, когда рассмотрят заявку Украины на вступление

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 07:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании
Лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос членства в Украины в ЕС в июле.
Лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос членства в Украины в ЕС в июле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры Европейского Союза заявили, что приняли к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС. К рассмотрению этого вопроса вернутся в июле, во время запланированного заседания.

Об этом говорится в выводах Европейского совета по Украине, обнародованных по завершению первого дня работы саммита.

Реклама

Таким образом лидеры ЕС подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины на ближайшем саммите этим летом.

"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", – говорится в заявлении.

Лидеры ЕС также отметили, что "по-прежнему привержены дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

"В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", – отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

Реклама

Путь Украины в Евросоюз

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Украина уже на полпути в ЕС, но затяжная война может плохо отразиться на процессе вступления в Евросоюз.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 30 мая
1
Личный состав 30350
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3282
ББМ
5
Танки 1349
Танки
6
Артиллерия 643
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 205
РСЗО
9
БПЛА 507
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2258
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31676.02

Bitcoin Cash (BCH)

197.76

Binance Coin (BNB)

318.78

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

24.68

Litecoin (LTC)

69.26

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.5

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять