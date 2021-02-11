Литва не будет покупать "Спутник V", в том числе из-за войны на Донбассе

В Литве заявили, что на рынке достаточно вакцин и без российской

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил нежелание его страны покупать российскую вакцину "Спутник V" в частности тем, что Россия на эти деньги будет закупать амуницию для ведения боевых действий на востоке Украины.

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Об этом сообщает издание Delfi.

Ландсбергис подчеркнул, что Литва на деньги налогоплательщиков может покупать вакцину только у стран, "ценности которых близки нам".

"Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, к примеру, использования в Восточной Украине", – сказал министр.

Он также отметил, что вакцин на мировом рынке достаточно и поддержал позицию премьера страны Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину, даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

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"По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ждут утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно", – сказал Ландсбергис.

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Напомним, ранее премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что Литва не намерена вакцинировать своих граждан российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и считает ее "гибридным оружием" президента РФ Владимира Путина.

Мы также сообщали, что Кабинет министров Украины принял постановление, которым запретил регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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