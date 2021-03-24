Локдаун на Пасху: в Польше с субботы ужесточат карантин

Правительство Польши ужесточит карантин в связи с коронавирусом на католические пасхальные праздники – с 27 марта по 10 апреля. В этом году Пасха в Польше выпадает на 4 апреля.

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Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает RMF24.

Что именно изменится, глава правительства пообещал объявить не позже четверга, 25 марта.

"Вокруг нас немцы, чехи, другие страны вводят новые ограничения, и мы также представим некоторые новые ограничения на следующие две недели самое позднее в четверг, чтобы снова подавить вирус", – сказал Моравецкий.

Он разъяснил, что решение о конкретных ограничениях будет приниматься на основе нескольких параметров: количество госпитализированных, рост заражений, смертность, а также исходя из ситуации с коронавирусом в соседних странах.

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Моравецкий предупредил, что Польша "на всякий случай, должна готовиться к более сложным сценариям" и пообещал поддержку гостиничному бизнесу, гастрономии и туризму.

Напомним, власти Германии продлят жесткий карантин до 18 апреля – переговоры об этом ведутся между канцлером Ангелой Меркель и премьерами федеральных земель.

Тем временем в Украине в красных зонах теперь придется носить маски даже на улице – 22 марта Кабмин принял постановление об этом.

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