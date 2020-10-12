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Лукашенко доигрался. Евросоюз введет санкции против президента Беларуси

12 октября, 14:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Официально решение об этом еще не объявлено

Вслед за Латвией, Литвой и Эстонией к санкциям против президента Беларуси Александра Лукашенко из-за фальсификаций на выборах 9 августа и насилия к протестующим присоединятся и остальные страны Евросоюза.

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Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на собственные источники.

Решение принято на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран – членов евросообщества, которая прошла 12 октября в Люксембурге, однако официально об этом еще не объявлено.

До начала переговоров глава МИД Германии Хайко Маас назвал санкции против белорусского президента возможными, потому что ситуация в Беларуси не изменилась с момента последней встречи Совета Евросоюза.

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"Насилие продолжается", – констатировал он.

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Напомним, что в августе Евросоюз отказался признавать результаты шестых президентских выборов в Беларуси, согласно которым Александра Лукашенко переизбрали на очередной срок. В Брюссель продолжили называть его нелегитимным и после инаугурации, но признались, что все же будут поддерживать контакты.

На этом фоне в начале октября глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что ЕС вводит санкции против 40 граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и пыткам задержанных митингующих. Но тогда ограничительные меры не затронули Александра Лукашенко.

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Беларусь санкции Александр Лукашенко Хайко Маас
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