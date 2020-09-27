Лукашенко придется уйти: Макрон высказался о ситуации в Беларуси

Действующая белорусская власть отказывается принять демократические изменения в стране и Александр Лукашенко, несмотря на свою тайную инаугурацию, должен добровольно уйти.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает DW.

Он напомнил, что победу Лукашенко на президентских выборах с результатом в 80% не приняли десятки тысяч белорусов, которые стали ежедневно выходить на улицы городов с протестом.

"Очевидно, ему придется уйти. Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", – такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси.

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Президента Франции восхищает мужество белорусского народа, который борется за демократию.

"Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Эммануэль Макрон во время своего видеообращения в рамках 75-й Генассамблеи ООН заявлял, что положение дел в Беларуси рискует создать новый разлом на континенте. Он призвал не допустить иностранного вмешательства при решении белорусского кризиса.

Отметим, что президент России Владимир Путин, выступая перед Генассамблеей ООН, цинично заявил о праве народов самим определять свою судьбу и пообещал, что РФ будет помогать "урегулировать" региональные кризисы и конфликты.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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