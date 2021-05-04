Молчание в обмен на Спутник V: мог ли чешский вице-премьер шантажировать Россию

Ян Гамачек намеревался отправиться в Москву, чтобы замять дело о взрывах во Врбетице

Первый вице-премьер, глава МВД и врио министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек накануне своего визита в Москву мог пытаться уладить скандал вокруг взрывов на военных складах во Врбетице предложением о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает чешское издание Seznam Zpravy.

Спустя две недели после того, как премьер Бабиш и вице-премьер Гамачек опубликовали информацию о спецоперации российской военной разведки на складе боеприпасов, в деле неожиданно открылась любопытная деталь.

Гамачека серьезно подозревают, что он хотел все уладить с Россией. А его миссия в Москву была политическим камуфляжем перед объявлением о нападении во Врбетице, на самом деле преследовавшим иную цель.

По словам ряда свидетелей, врио главы МИДа хотел отправиться в Москву с планом, чтобы замять зреющий международный скандал, связанный со взрывами, получив обещание поставок вакцины и согласие РФ на проведение саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Праге.

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Встреча якобы состоялась 15 апреля в офисе министра внутренних дел, на следующий день после того, как Гамачек официально объявил, что едет в Россию для переговоров по "Спутнику V".

В совещании якобы участвовали посол в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних сношений и информации (разведки) Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар, а также верховный прокурор Павел Земан. Но на встрече отсутствовал представитель Службы информации безопасности (контрразведка), то есть учреждения, которое расследует дело Врбетице.

Однако глава МВД опроверг сообщения журналистов, что хотел обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки "Спутника V".

"Категорически отвергаю предположения в статье, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления обменять информацию по делу о Врбетице на поставку вакцины "Спутник V", — написал Гамачек в Twitter

Он добавил, что статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, потому что этого не произошло.

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Однако он подтвердил, что с 14 апреля в МВД состоялось несколько встреч с участием руководителей силовых структур, верховного прокурора и посла Чешской Республики в Москве.

Напомним, 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства – их идентифицировали как агентов Главного разведывательного управления под дипломатическим прикрытием.

Власти считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

В полиции Чехии считают, что к взрыву причастны ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров организовали покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Для въезда в страну они использовали паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров.

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