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Мощный торнадо в Чехии. Количество пострадавших сильно возросло

25 июня 2021 8:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели продолжают устранять последствия разрушительной стихии, в частности, разбирают завалы, под которыми могут быть еще люди

Последствия торнадо в Чехии. Фото: twitter.com/CT24zive

Последствия торнадо в Чехии. Фото: twitter.com/CT24zive

Мощный торнадо, который пронесся накануне в Чехии, разрушил семь сел и город Годонин недалеко от границ с Австрией и Словакией. Пострадали около 300 человек.

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Об этом сообщает Чешское телевидение.

Отмечается, что торнадо достигал силы 3-4 степени из пяти. Также шел град размером до 10 см.

Сейчас в селах и городе продолжается разбор завалов – под ними до сих пор есть люди. На месте работают спасатели и медики з Чехии, Австрии и Словакии, объявлена чрезвычайная ситуация.

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Из-за упавших деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага – Братислава образовалась пробка около 50 км. Без электричества остаются около 120 тыс. семей.

Напомним, ранее сообщалось о 150 пострадавших. Чешская армия была переброшена в зону бедствия.

Также напомним, ранее в США штат Алабама накрыл мощный торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

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