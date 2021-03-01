Мошенники предлагали странам ЕС вакцину от COVID-19 на 13 млрд евро – СМИ

Полиция Европейского Союза (Европол) и представители службы борьбы с мошенничеством расследуют попытки преступников "продать" правительствам европейских стран вакцину против COVID-19 почти на 13 млрд евро.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет, касающийся расследования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Изданию стало известно, что OLAF получил информацию от нескольких стран-членов Евросоюза о поступавших им предложениях преобрести вакцину от якобы посредников. По подсчетам расследователей, на сегодняшний день количество таких предложений составляет более 900 миллионов доз на общую сумму около 12,7 миллиарда евро (15,3 млрд долларов).

Расследование OLAF и Европола было начато с подачи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на прошлой неделе заявила на виртуальной встрече с лидерами ЕС, что попытки мошенничества почти всегда строились по одной схеме.

Преступники, выдающие себя за посредников известных фармацевтических компаний отправляли предложения правительствам и органам здравоохранения по электронной почте, используя веб-сайты и профили в соцсетях, чтобы создать видимость законности, и требуя предоплаты.

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Примерно 92% поддельных предложений касались вакцины AstraZeneca.

"Недавно в Европол поступило сообщение о нескольких случаях мошенничества в государствах-членах ЕС по продаже миллионов доз вакцин против COVID-19", – цитирует издание электронное заявление одного из представителей Европола.

По его словам, все эти предложения – "мошеннические попытки украсть деньги, поскольку ни одно из них не является подлинным".

Правоохранительные органы отказались предоставить подробную информацию о том, какие страны стали объектами подобных атак и кто стоит за этими попытками, сославшись на тайну следствия. В то же время в отчете упоминается продолжающееся расследование Европола в Италии, в ходе которого был выявлен предполагаемый посредник, пытавшийся продать партию вакцин в регион Умбрия.

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