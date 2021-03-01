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Шахраї пропонували країнам ЄС вакцину від COVID-19 на 13 млрд євро – ЗМІ

1 березня, 23:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Близько 92% фальшивих пропозицій стосувалися вакцини AstraZeneca

Поліція Європейського Союзу (Європол) та представники служби з боротьби з шахрайством розслідують спроби злочинців "продати" урядам європейських країн вакцину проти COVID-19 майже на 13 млрд євро.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт з розслідування Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF).

Виданню стало відомо, що OLAF отримало інформацію від кількох країн-членів Євросоюзу про пропозиції придбати вакцину, що надходили їм від нібито посередників. За підрахунками розслідувачів, на сьогодні кількість таких пропозицій становить понад 900 мільйонів доз на загальну суму близько 12,7 млрд євро (15,3 млрд доларів).

Розслідування OLAF та Європолу було розпочате з подачі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка минулого тижня заявила на віртуальній зустрічі з лідерами ЄС, що спроби шахрайства майже завжди будувалися за однією схемою.

Злочинці, що видавали себе за посередників відомих фармацевтичних компаній, відправляли пропозиції урядам і органам охорони здоров'я електронною поштою, використовуючи веб-сайти і профілі в соцмережах, щоб створити видимість законності, і вимагали передоплати.

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Приблизно 92% фальшивих пропозицій стосувалися вакцини AstraZeneca.

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"Нещодавно в Європол надійшло повідомлення про кілька випадків шахрайства в державах-членах ЄС з продажу мільйонів доз вакцин проти COVID-19", – цитує видання електронну заяву одного з представників Європолу.

За його словами, всі ці пропозиції – "шахрайські спроби вкрасти гроші, оскільки жодна з них не є справжньою".

Правоохоронні органи відмовилися надати детальну інформацію про те, які країни стали об'єктами таких атак і хто стоїть за цими спробами, пославшись на таємницю слідства. Водночас у звіті згадується розслідування Європолу в Італії, під час якого було виявлено ймовірного посередника, який намагався продати партію вакцин в регіон Умбрія.

Нагадаємо, раніше компанія AstraZeneca Plc повідомила Європейському Союзу, що може поставити менше половини доз вакцини проти COVID-19, ніж вказано в контракті.

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Компанія Pfizer також недопоставила в Європейський Союз близько 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 станом на 17 лютого, які мали надійти ще в грудні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ЄС шахраї вакцина європол коронавірус AstraZeneca
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