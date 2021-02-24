Євросоюз може недоотримати половину обіцяних доз вакцини AstraZeneca – ЗМІ

Компанія AstraZeneca Plc повідомила Європейському союзу, що може поставити менше половини доз вакцини проти COVID-19, ніж зазначено в контракті.
Про це повідомив офіційний представник ЄС, передає Reuters.
Так, офіційний представник ЄС, який безпосередньо бере участь у переговорах з англо-шведським виробником ліків, розповів агентству, що компанія під час внутрішніх зустрічей повідомила, що "поставить менше 90 мільйонів доз у другому кварталі" з обіцяних 180 мільйонів.
Представники AstraZeneca не спростували слів чиновника, але потім заявили, що намагаються підвищити продуктивність, щоб все-таки поставити Євросоюзу обіцяні 180 мільйонів доз.
"Ми сподіваємося, що зможемо привести наші поставки у відповідність з угодою про попередні закупівлі", – заявили в компанії.
В Європейській комісії відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на конфіденційність.
Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що компанія Pfizer недопоставила в Європейський Союз близько 10 мільйонів доз вакцинипроти COVID-19, які повинні були бути отримані ще в грудні, що є третиною від обіцяної поставки.
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