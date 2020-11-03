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"Наши враги должны знать, с кем имеют дело": Макрон поддержал Австрию в связи с терактами

3 ноября, 00:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Франции призвал дать отпор врагам Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнование народу Австрии в связи с терактами в Вене вечером в понедельник, 2 ноября.

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Соответствующие сообщения на немецком и французском языках появились в Twitter Макрона.

Помимо слов поддержки французский президент подчеркнул, что Европа должна дать достойный отпор своим врагам.

"Мы, французы, разделяем шок и печаль австрийцев после нападения в Вене. После Франции это еще одна дружественная страна, которая подверглась нападению. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не остановимся", - написал Макрон.

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Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.

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Позже полиция сообщила, что террористы атаковали сразу несколько локаций в столице Австрии, в результате чего один человек погиб и несколько ранены, один нападающий ликвидирован. В то же время СМИ говорят о 15 пострадавших в результате нападений.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия Франция вена теракты соболезнования Эммануэль Макрон
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