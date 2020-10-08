Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе: кому досталась награда

В Стокгольме началась вторая половина "нобелевской" недели. После объявления лауреатов по медицине, физике и химии пришла пора гуманитарных наук – нобелевским лауреатом в области литературы стала американская поэтесса Луиза Глюк.

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Об этом 8 октября заявили в Шведской королевской академии наук.

Нобелевский комитет отметил ее "безошибочно узнаваемый поэтический голос, чья аскетичная красота делает существование индивидуума универсальным".

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Таким образом, необъявленными остаются получатели награды в двух номинациях – премия мира и экономика. Их объявят 9 и 12 октября соответственно.

Напомним, что из-за секс-скандала в Шведской академии наук объявление нобелевского лауреата по литературе в в 2018 году перенесли на следующий год. Поэтому в 2019-м были объявлены получатели награды за два года сразу – ими стали полька украинского происхождения Ольга Токарчук (2018) и австрийский автор Петер Хандке (2019).

Как уже сообщалось, из-за коронавируса церемония награждения в этом году претерпела изменения – нобелевские лауреаты будут выступать в формате видеоконференции, а праздничный банкет был отменен.

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