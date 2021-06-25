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Не зря встречались. Евросоюз продлит "украинские" санкции против России

25 июня 2021 17:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Одно из позитивных решений саммита 27 лидеров ЕС – санкции решили не отменять, то есть они будут действовать еще полгода

На прошедшем в Брюсселе саммите лидеры стран-членов Европейского Союза договорились продлить санкции, наложенные на Россию из-за невыполнения Кремлем Минских соглашений.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"ЕС продолжит придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на 5 руководящих принципах. Мы решили продлить наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений", – написал Мишель 25 июня.

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Кроме того, Евросоюз хочет изучить форматы и условия для возобновления диалога с РФ.

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Напомним, что по итогам Евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений

Также мы писали, что на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.

О чем еще говорят в Украине и мире 25 июня, смотрите:

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