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ЕС отказался от саммита с Путиным – план Меркель и Макрона отклонили

25 июня 2021 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Франция и Германия пытались устроить прямые официальные переговоры ЕС с Путиным, но идея провалилась

План Меркель и Макрона провалился. Коллаж "Сегодня"

План Меркель и Макрона провалился. Коллаж "Сегодня"

Лидеры Европейского Союза забраковали инициативу Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с официальными переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом пишет Bloomberg.

Автор идеи саммита с Путиным Ангела Меркель потерпела редкое публичное поражение на ее последнем саммите ЕС в качестве канцлера Германии: ее предложение было исключено из окончательного коммюнике после переговоров лидеров ЕС, которые длились до глубокой ночи.

"Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", – подчеркнула Меркель.

Также дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы даже наложить вето на этот документ, лишь бы саммит ЕС – Россия не состоялся.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза. Макрон и Меркель предложили Брюсселю возобновить европейско-российские саммиты, которые отменили после оккупации Крыма в 2014 году.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель предупреждал ЕС об опасности саммита с Путиным. Он пытался донести до европейцев, что нет оснований для возобновления диалога такого уровня с Россией, который прекратился из-за агрессии против Украины.

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