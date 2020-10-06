"Нобелевка" по физике-2020: названы имена лауреатов

В этом году награду получили исследователи черных дыр

В Швеции продолжается "нобелевская неделя" – после медицины, лауреатов в которой объявили накануне, следующей областью науки традиционно является физика.

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Как сообщил 6 октября генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Йоран К. Ханссон, в этом году Нобелевская премия досталась исследователям черных дыр Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез.

Награда (10 млн шведских крон, или 1,12 млн долларов) будет разделена пополам – одну часть получит англичанин Пенроуз, а вторую – немец Генцель и американка Гез.

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"Роджер Пенроуз показал, что общая теория относительности подтверждает образование черных дыр. Рейнхард Генцель и Андреа Гез открыли, что орбитами звезд в центре нашей галактики управляет невидимый и чрезвычайно тяжелый объект", – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

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Напомним, что в прошлом году "физический Нобель" достался канадскому ученому Джеймсу Пиблсу, а также его швейцарским коллегам Мишелю Майору и Дидье Келозу за исследования в области космоса и открытия в физической космологии.

Как уже сообщалось, из-за коронавируса церемония награждения в этом году претерпела изменения – нобелевские лауреаты будут выступать в формате видеоконференции, а праздничный банкет был отменен.

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