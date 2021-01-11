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Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии

11 января, 12:17

Виталий Семченко Виталий Семченко

Название Сакартвело будет использоваться во всех официальных документах

Литва узаконила название Грузии как Сакартвело. Теперь оно будет использоваться во всех официальных документах на литовском языке.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием", – сообщил председатель Госкомиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

В декабре прошлого года ведомство приняло решение исключить из документа, который устанавливает официальные названия государств, слово Gruzija и вписать вместо него Sakartvelas.

"Решение, принятое комиссией два года назад предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года", – отметил Антанайтис.

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О смене названия просила сама Грузия, поскольку нынешний вариант считает русифицированным. А "Сакартвело" ближе к грузинскому языку.

Самоназвание граждан – "картвелеби" (в множественном числе) и – "картвели" (в единственном), а страны – Сакартвело.

Как сообщалось ранее, парламент Грузии поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский Союз и НАТО.

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Грузия Литва название Сакартвело
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