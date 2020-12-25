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Пандемическое Рождество: в Европе отпраздновали главный праздник года с жесткими запретами

25 декабря, 18:36

Анна Гришина , Светлана Москаленко

В Бельгии даже отслеживают большие заказы из ресторанов, подозревая вечеринку

/ Фото: Reuters

В этом году европейцы встречают Рождество не так как обычно, а скромно, с родными дома. В большинстве стран ЕС действует жесткий карантин – запрещены рождественские ярмарки и шумные вечеринки. Из-за комендантского часа вечером не погулять по улицам.

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Есть ли там нарушители и послабления – выясняли новости "Сегодня".

Бельгия, Брюссель. Площадь Святой Катерины в Брюсселе – именно здесь традиционно обустраивали рождественский базар, где от лотка к лотку ходили сотни туристов. Но в этом году площадь пуста. В Бельгии, как и большинстве стран Европы, рождественские ярмарки отменили. Коронавирус, жалуются европейцы, украл у них главный праздник года.

Вместо традиционных веселых вечеринок бельгийцы Рождество празднуют с семьей дома, в основном без гостей. Полиция отслеживает все крупные заказы из ресторанов, если заподозрят, что где-то гуляют вечеринку, могут нагрянуть с проверкой. Тогда хозяевам придется выложить 750 евро – это почти 25 000 гривен штрафа.

Скромнее тратят и деньги на подарки европейцы. Ведь не знают, какие сюрпризы подкинет следующий год.

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В Ватикане, где обычно на рождественскую службу собираются тысячи верующих, в настоящее время позволили прийти только двумстам. И начали богослужения на два часа раньше, чтобы все прихожане успели вернуться домой до начала комендантского часа.

Германия, Берлин. Едва ли не при самых жестких ограничениях празднуют немцы. Там даже любимого горячего глинтвейна не выпить на улице. Все рестораны, бары и непродовольственные магазины закрыты на карантин. А большим семьям даже запрещено собираться всем вместе. Впрочем президент Германии в традиционном обращении подбодрил – надеется, в следующем году Рождество отпразднуют с размахом.

Франция, Париж. Немного больше повезло французам. Здесь на один день – Рождество – отменили комендантский час. Поэтому без ограничений люди могли любоваться празднично украшенными Елисейскими полями. Впрочем, все вечеринки так и остались запрещенными.

Видео: Сегодня

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Рождество Новый год Европа праздники карантин
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