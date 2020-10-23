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Папу Римского "вырезали". Ватикан год скрывал поддержку гей-браков понтификом

23 октября, 12:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

СМИ узнали, что слова главы Католической церкви попали под "цензуру"

Заявление в поддержку легализации гражданских союзов для однополых пар, которое так удивило мир, было сделано Папой Римский Франциском еще в прошлом году.

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Об этом сообщает The New York Times.

По словам пресс-секретаря мексиканской телекомпании Televisa Терезы Виллы, понтифик сказал об этом во время часового интервью одному из корреспондентов сети в мае 2019 года.

Единственным условием Ватикана была запись на его камеры и доступ к отснятому материалу, и из-за гнева консерваторов реплику о гомосексуалах вырезали из интервью. Это подтвердили два анонимных источника, приближенных к Святому престолу.

Вырезанные кадры стали достоянием общественности лишь сейчас, когда их обнаружил режиссер Евгений Афинеевский, работая в архивах Ватикана для фильма "Франческо".

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В Ватикане отказались комментировать цензуру. Кроме того, неизвестно, знал ли сам Франциск о случившемся.

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При этом в Televisa на произошедшее не обратили внимание, поскольку главной темой интервью было сексуальное насилие в среде католического духовенства, а сам Папа Римский высказывался в поддержку однополых браков и раньше.

Напомним, в прошлом месяце понтифик встретился с родителями ЛГБТ-детей и поддержал подростков нетрадиционной сексуальной ориентации.

Мы также писали, что а в 2016 году Франциск призвал Римско-католическая церковь попросить у них прощения за прежнее отношение.

Также смотрите видеосюжет о встрече Папы Римского с президентом Украины Владимиром Зеленским:

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