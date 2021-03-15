Партия Меркель проигрывает местные выборы в Германии

В Германии в воскресенье, 14 марта, прошли выборы в местные парламенты (ландтаги) в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, на которых партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), по данным прогнозов, терпит сокрушительное поражение.

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Об этом со ссылкой на опросы немецких телеканалов передает DW.

В Баден-Вюртемберге победу одерживают "Зеленые" во главе с премьер-министром земли Винфрид Кречманн – они получили поддержку около 31% избирателей, что является лучшим результатом этой партии в истории земли. ХДС на втором месте с 23%, и это худший результат партии немецкого канцлера в истории выборов в ландтаг этой федеральной земли.

Отмечается, что "Зеленые" могут получить в парламенте Баден-Вюртемберга 51-55 мандатов, ХДС – 37-41, еще три партии, участвовавшие в выборах – по 18-19 мест.

В Рейнланд-Пфальце, по прогнозам, побеждает Социал-демократическая партия Германии во главе с премьером земли Малу Драер, ей прочат 33,5-34,5%. За ХДС тут проголосовали 25,5-26%, что также является худшим в истории результатом этой партии.

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Напомним, Ангела Меркель больше не является главой правящей партии Германии – новым лидером Христианско-демократического союза в январе 2021 года избрали Армина Лашета. Его уже этой осенью политическая сила выдвинет в канцлеры страны на выборах.

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