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ПАСЕ: Россия виновна в гибели рейса МН17. Что требуют от Москвы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 июня, 21:50
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Европейские депутаты в шоке от вранья Москвы
ПАСЕ требует, чтобы России начала сотрудничать с международными следственными органами / Коллаж "Сегодня"
ПАСЕ требует, чтобы России начала сотрудничать с международными следственными органами / Коллаж "Сегодня"

Правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сделал заключение, что в июле 2014 года пассажирский самолет рейса МН17 был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям Донбасса военными Российской Федерации.

Об этом сообщается на телеграм-канале "Украина 24" со ссылкой на резолюцию ПАСЕ.

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Что известно

Как сообщает немецкое агентство DW, принятая резолюция ПАСЕ называется "Обеспечение ответственности за гибель самолета рейса МН17".

Среди прочего в документе сказано, что ПАСЕ "поражена неспособностью российских властей добросовестно сотрудничать с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой" по делу МН17.

"Вместо того, чтобы предоставлять следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в частности, противоречивые версии событий, цель которых была умышленно запутать следствие. Российские власти даже дошли до того, что предоставили сманипулированные радиолокационные и спутниковые данные для того, чтобы скрыть правду. Версии РФ о том, что якобы украинский истребитель СУ-25 или МиГ-29 сбил самолет рейса MH17, были полностью опровергнуты, как и версия, что самолет якобы сбила ракета украинского "Бука", выпущенная из подконтрольной правительству Украины территории", – отмечается в резолюции.

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Следствие

Ассамблея призывает Россию начать "добросовестно сотрудничать" со следствием, а также "официально извиниться перед родственниками и друзьями жертв катастрофы за боль и страдания, вызванные распространенной дезинформацией".

ПАСЕ также призвала США и НАТО предоставить следствию все дополнительные данные, "которые могут помочь в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса MH17. Необходимы данные про:

  • тех, кто запустил ракету,
  • кто отдал приказ стрелять,
  • тех, кто ответственен за транспортировку российского "Бука" в Украину.

Трагедия

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17. Погибли 298 человек.

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Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.

11 июня в Нидерландах суд признал четырех российских военнослужащих виновными в умышленном уничтожении самолета "Боинг" MH17 на Донбассе в 2014 году. Они виновны в хладнокровном убийстве 298 человек.

Ожидается, что приговор по этому делу объявят до конца 2022 года.

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