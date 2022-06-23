ПАРЄ: Росія винна у загибелі рейсу МН17. Що вимагають від Москви

Європейські депутати шоковані брехнею Москви

ПАРЄ вимагає, щоб Росія почала співпрацювати з міжнародними слідчими органами / Колаж "Сьогодні"

Правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зробив висновок, що у липні 2014 року пасажирський літак рейсу МН17 був збитий ракетою "Бук" , наданою проросійським збройним формуванням Донбасу військовими Російської Федерації.

Про це повідомляється на телеграм-каналі "Україна 24" з посиланням на резолюцію ПАРЄ.

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Що відомо

Як повідомляє німецька агенція DW , ухвалена резолюція ПАРЄ називається "Забезпечення відповідальності за загибель літака рейсу МН17".

Серед іншого в документі сказано, що ПАРЄ "вражена нездатністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою" у справі МН17.

"Замість того, щоб надавати слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема суперечливі версії подій, мета яких була навмисне заплутати слідство. Російська влада навіть дійшла до того, що надала зманіпульовані радіолокаційні та супутникові дані для того, щоб приховати правду. Версії РФ про те, що нібито український винищувач СУ-25 або МіГ-29 збив літак рейсу MH17, повністю спростували, як і версію, що літак нібито збила ракета українського "Бука", випущена з підконтрольної уряду України території ", – наголошується у резолюції.

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Слідство

Асамблея закликає Росію розпочати "сумлінно співпрацювати" зі слідством, а також "офіційно вибачитися перед родичами та друзями жертв катастрофи за біль та страждання, спричинені поширеною дезінформацією".

ПАРЄ також закликала США та НАТО надати слідству всі додаткові дані, які можуть допомогти у притягненні до відповідальності всіх винних у катастрофі рейсу MH17.

тих, хто запустив ракету,

хто наказав стріляти,

тих, хто відповідальний за транспортування російського "Буку" в Україну.

Трагедія

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17. Загинули 298 людей .

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Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російською ЗРК "Бук". Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" та у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів.

11 червня у Нідерландах суд визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у умисному знищенні літака "Боїнг" MH17 на Донбасі у 2014 році. Вони винні у холоднокровному вбивстві 298 людей.

Очікується, що вирок у цій справі оголосять до кінця 2022 року.