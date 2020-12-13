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Перед Рождеством в Германии хотят сильно ужесточить карантин – СМИ

13 декабря, 12:26

Ольга Литвин Ольга Литвин

В стране закроют большинство магазинов

В преддверии рождественских праздников Ангела Меркель предложила принять дополнительные меры по ограничению социальных контактов. С целью сдержать распространение COVID-19, Германия закроет большинство магазинов со среды до 10 января.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект решения, который подготовило правительство. Однако все ограничения должны еще пройти обсуждение с топ-чиновниками страны.

Предварительно останутся открытыми только супермаркеты, аптеки и банки. Продажа фейерверков будет запрещена.

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Школы также будут закрыты в течение этого периода. Владельцам бизнеса предложили договориться с сотрудниками о том, чтобы те работали из дома.

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В течение прошедших шести недель бары и рестораны были закрыты, а магазины и школы оставались открытыми. Некоторые регионы уже ввели более жесткие меры из-за вспышек инфицирования коронавирусом.

Новые ежедневные случаи инфицирования и смерти достигли рекордных показателей. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Германии увеличилось до 1 320 716 человек, а число погибших — до 21 787.

Напомним, в Германии все регионы признали зонами риска из-за COVID-19. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Германия продлила частичный локдаун до 10 января.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия эпидемия коронавирус
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