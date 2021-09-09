Польша открыла границы для туристов из Украины, но есть условие

По состоянию на 9 сентября для украинцев на разных условиях открыты границы 133 стран мира

Аэропорт. Фото: REUTERS/OGI/AP

Польша с 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Очень хорошая новость, которую все ждали", – сказал он.

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По словам главы МИД, от обязательства проходить карантин после пересечения границы Польши освобождены туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы от коронавируса.

Не проходить карантин могут вакцинированные зарегистрированными в Европейском Союзе вакцинами:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson.

В списке нет китайской вакцины CoronaVac, которую используют в Украине.

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Кроме того, Кулеба добавил, что срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

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"Плюшки" для вакцинированных в Украине

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В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер"; в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Ранее мы сообщали, что для украинцев отменили визы еще в одну туристическую страну.

Также напомним, в ЕС заработали "ковидные паспорта".