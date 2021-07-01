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В Евросоюзе официально запустили COVID-сертификаты

1 июля 2021 14:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Урсула фон дер Ляйен назвала европейский цифровой сертификат COVID символом открытой и безопасной Европы

В ЕС уже создали более 200 млн "ковидных паспортов". Фото: коллаж "Сегодня"

В ЕС уже создали более 200 млн "ковидных паспортов". Фото: коллаж "Сегодня"

В 21 стране Европейского Союза, а также ассоциированных с ними Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Исландии, официально начали действовать цифровые COVID-сертификаты.

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Об этом сообщили в Еврокомиссии 1 июля.

"Евросоюз делает все возможное для своих граждан. Европейский цифровой сертификат COVID – это символ открытой и безопасной Европы, которая осторожно открывается, ставя во главе защиту здоровья наших граждан", – сказала по этому поводу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, к системе "ковидных паспортов" подключились подавляющее большинство стран-членов ЕС, а создано уже было более 200 млн таких документов.

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Целью цифрового COVID-сертификата в Еврокомиссии называют содействие безопасному и свободному передвижению в ЕС во время пандемии. Такой документ облегчит возможность для поездок и освободит владельцев от различных ограничений, включая необходимость карантина.

Такие документы доступны всем гражданам стран-членов ЕС. Кроме того, они:

  • бесплатны и доступны на всех языках ЕС;
  • доступны в цифровом и бумажном формате;
  • безопасны и содержат QR-код с цифровой подписью.

В них содержатся информация о вакцинации человека от коронавируса, результатах ПЦР-тестирования или о выздоровлении от COVID-19.

Напомним, что, по словам, министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, украинцы смогут получить COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

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