Польща відкрила кордони для туристів з України, але є умова

Польща з 9 вересня відкрила свої кордони для українських туристів. Але для в'їзду потрібно дотримуватись певних умов.
Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Дуже гарна новина, яку всі чекали", – сказав він.
За словами глави МЗС, від зобов'язання проходити карантин після перетину кордону Польщі звільнені туристи, які перехворіли на COVID-19 або були вакциновані від коронавірусу.
Не проходити карантин можуть вакциновані зареєстрованими в Європейському Союзі вакцинами:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
У списку немає китайської вакцини CoronaVac, яку використовують в Україні.
Крім того, Кулеба додав, що строк 10-денного карантину в Польщі буде зменшений за наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше 7-денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційній системі запису про негативний результат тесту.
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"Пряники" для вакцинованих в Україні
В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусної хвороби:
- вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
- у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.
Раніше ми повідомляли, що для українців скасували візи ще в одну туристичну країну.
Також нагадаємо, в ЄС запрацювали "ковідні паспорти".