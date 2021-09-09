Польща відкрила кордони для туристів з України, але є умова

Станом на 9 вересня для українців на різних умовах відкриті кордони 133 країн світу

Аеропорт. Фото: REUTERS/OGI/AP

Польща з 9 вересня відкрила свої кордони для українських туристів. Але для в'їзду потрібно дотримуватись певних умов.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Дуже гарна новина, яку всі чекали", – сказав він.

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За словами глави МЗС, від зобов'язання проходити карантин після перетину кордону Польщі звільнені туристи, які перехворіли на COVID-19 або були вакциновані від коронавірусу.

Не проходити карантин можуть вакциновані зареєстрованими в Європейському Союзі вакцинами:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

У списку немає китайської вакцини CoronaVac, яку використовують в Україні.

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Крім того, Кулеба додав, що строк 10-денного карантину в Польщі буде зменшений за наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше 7-денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційній системі запису про негативний результат тесту.

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"Пряники" для вакцинованих в Україні

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В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусної хвороби:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар"; у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Раніше ми повідомляли, що для українців скасували візи ще в одну туристичну країну.

Також нагадаємо, в ЄС запрацювали "ковідні паспорти".