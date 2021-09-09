Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Польща відкрила кордони для туристів з України, але є умова

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
9 вересня, 12:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Станом на 9 вересня для українців на різних умовах відкриті кордони 133 країн світу
Аеропорт. Фото: REUTERS/OGI/AP
Аеропорт. Фото: REUTERS/OGI/AP

Польща з 9 вересня відкрила свої кордони для українських туристів. Але для в'їзду потрібно дотримуватись певних умов.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Дуже гарна новина, яку всі чекали", – сказав він.

Реклама

За словами глави МЗС, від зобов'язання проходити карантин після перетину кордону Польщі звільнені туристи, які перехворіли на COVID-19 або були вакциновані від коронавірусу.

Не проходити карантин можуть вакциновані зареєстрованими в Європейському Союзі вакцинами:

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.

У списку немає китайської вакцини CoronaVac, яку використовують в Україні.

Реклама

Крім того, Кулеба додав, що строк 10-денного карантину в Польщі буде зменшений за наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше 7-денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційній системі запису про негативний результат тесту.

Читайте також:

Як підготуватися до поїздки за кордон. Все, що потрібно знати українцям

"Пряники" для вакцинованих в Україні

Реклама

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусної хвороби:

  • вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
  • у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Раніше ми повідомляли, що для українців скасували візи ще в одну туристичну країну.

Також нагадаємо, в ЄС запрацювали "ковідні паспорти".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

9 вересня 1991. Верховна Рада України прийняла постанову про введення в обіг на території держави з 1 січня 1992 року купонів багаторазового використання...

Зануритись у той день
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 663 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти