Польша ввела санкции против судов, причастных к строительству "Северного потока – 2"

Власти Польши начали вводить санкции против судов Krebs Geo и Krebs Jet, которые принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает ВiznesAlert.

Отмечается, что власти лишили принадлежащие немецкому судовладельцу суда Krebs Geo и Krebs Jet польского флага. Теперь их могут задержать, если они появятся в польских водах.

"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", – сказал Витковский.

По его словам, все представленные спецслужбами документы уже изучили, поэтому проблем с отменой регистрации быть не должно.

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Напомним, ранее представители партии "Зеленых" в Германии пообещали остановить "Северный поток – 2".

Кроме того, США назвали главное условие для новых санкций против "Северного потока – 2".

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