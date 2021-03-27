Українська
$ 27,97
33,03
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Польша ввела санкции против судов, причастных к строительству "Северного потока – 2"

27 марта, 15:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Их лишили польского флага

Власти Польши начали вводить санкции против судов Krebs Geo и Krebs Jet, которые принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2".

Реклама

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает ВiznesAlert.

Отмечается, что власти лишили принадлежащие немецкому судовладельцу суда Krebs Geo и Krebs Jet польского флага. Теперь их могут задержать, если они появятся в польских водах.

"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", – сказал Витковский.

По его словам, все представленные спецслужбами документы уже изучили, поэтому проблем с отменой регистрации быть не должно.

В тренде
Вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР оказались на 30% менее эффективными
Реклама

Напомним, ранее представители партии "Зеленых" в Германии пообещали остановить "Северный поток – 2".

Кроме того, США назвали главное условие для новых санкций против "Северного потока – 2".

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство Польша санкции судно Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертей
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертейЕвросоюз
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в Украине
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в УкраинеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять