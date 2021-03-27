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Польща ввела санкції проти суден, причетних до будівництва "Північного потоку – 2"

27 березня, 15:43

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Їх позбавили польського прапора

Влада Польщі почала вводити санкції проти суден Krebs Geo і Krebs Jet, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський, передає ВiznesAlert.

Зазначається, що влада позбавила судна Krebs Geo і Krebs Jet, які належать німецькому судновласникові, польського прапора. Тепер їх можуть затримати, якщо вони з'являться у польських водах.

"Ми вирішили почати процедуру зняття реєстрації з польського прапора. Щоб Польща не мала жодного відношення до цих двох суден", – сказав Вітковський.

За його словами, усі представлені спецслужбами документи вже вивчили, тому проблем зі скасуванням реєстрації бути не повинно.

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Нагадаємо, раніше представники партії "Зелених" у Німеччині пообіцяли зупинити "Північний потік – 2".

Крім того, США назвали головну умову для нових санкцій проти "Північного потоку – 2".

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", у якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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будівництво Польща санкції судно Північний потік 2
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