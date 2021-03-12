США назвали головну умову для нових санкцій проти "Північного потоку – 2"

У Байдена запевнили, що від додаткових санкцій не відмовляються

Якщо протягом трьох місяців будуть визначені додаткові юридичні особи, причетні до реалізації проекту "Північний потік – 2", США введуть нові санкції.

Реклама

Про це, як повідомляє Washington Examiner, на брифінгу 11 березня заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс.

Читайте також: Держсекретар розповів, як просувається запровадження нових санкцій проти Nord Stream 2

Він нагадав про те, що Держдеп зобов'язаний кожні 90 днів надавати Конгресу доповіді про обмеження щодо компаній-учасниць проекту. Цей час необхідний для оцінки діяльності довкола трубопроводу.

"Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для введення санкцій, то у мене немає жодних сумнівів в тому, що ця адміністрація виконає вимоги закону. І якщо закон каже, що проти цих юридичних осіб мають бути введені санкції за їхню діяльність довкола трубопроводу, то, я вважає, ви почуєте від нас про це додатково", – сказав Прайс.

В тренді Польща звинуватила видвореного російського консула у зараженні поляків COVID-19

Реклама

Читайте також: Ідеї найкращих подарунків до головних свят березня

Нагадаємо, що в лютневій доповіді Держдеп згадав судно "Фортуна" і його власника – компанію "КВТ-Рус", які 22 лютого включили до списку санкцій відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи".

Відео: Сьогодні

Як ми вже писали, цього тижня ряд конгресменів-республіканців звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою якнайшвидше ввести нові санкції проти газопроводу "Північний потік – 2".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама