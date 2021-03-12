США назвали головну умову для нових санкцій проти "Північного потоку – 2"

Якщо протягом трьох місяців будуть визначені додаткові юридичні особи, причетні до реалізації проекту "Північний потік – 2", США введуть нові санкції.
Про це, як повідомляє Washington Examiner, на брифінгу 11 березня заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс.
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Він нагадав про те, що Держдеп зобов'язаний кожні 90 днів надавати Конгресу доповіді про обмеження щодо компаній-учасниць проекту. Цей час необхідний для оцінки діяльності довкола трубопроводу.
"Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для введення санкцій, то у мене немає жодних сумнівів в тому, що ця адміністрація виконає вимоги закону. І якщо закон каже, що проти цих юридичних осіб мають бути введені санкції за їхню діяльність довкола трубопроводу, то, я вважає, ви почуєте від нас про це додатково", – сказав Прайс.
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Нагадаємо, що в лютневій доповіді Держдеп згадав судно "Фортуна" і його власника – компанію "КВТ-Рус", які 22 лютого включили до списку санкцій відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи".
Як ми вже писали, цього тижня ряд конгресменів-республіканців звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою якнайшвидше ввести нові санкції проти газопроводу "Північний потік – 2".
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