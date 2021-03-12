Українська
$ 27,75
33,17
  1. Мировые новости
  2. США

США назвали главное условие для новых санкций против "Северного потока – 2"

12 марта, 01:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У Байдена заверили, что от дополнительных санкций не отказываются

Если в течение трех месяцев будут вычислены дополнительные юридические лица, причастные к реализации проекта "Северный поток – 2", США введут новые санкции.

Реклама

Об этом, как сообщает Washington Examiner, на брифинге 11 марта заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Читайте также: Госсекретарь рассказал, как продвигается введение новых санкций против Nord Stream 2

Он напомнил о том, что Госдеп обязан каждые 90 дней предоставлять Конгрессу доклады об ограничениях в отношении компаний-участниц проекта. Это время необходимо для оценки деятельности вокруг трубопровода.

"Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона. И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно", – сказал Прайс.

В тренде
Италия, Норвегия и Исландия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Реклама

Читайте также: Идеи лучших подарков к главным праздникам марта

Напомним, что в февральском докладе Госдеп упомянул судно "Фортуна" и его собственника – компанию "КВТ-Рус", которые 22 февраля включили в список санкций в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы".

Видео: Сегодня

Как мы уже писали, на этой неделе ряд конгрессменов-республиканцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием поскорее ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США газопровод санкции санкции против России Nord Stream 2 Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинский борщ на страницах New York Times. Как жительница села Борщев попала в мировую прессу
Украинский борщ на страницах New York Times. Как жительница села Борщев попала в мировую прессуУкраина
США ввели санкции против Коломойского
США ввели санкции против КоломойскогоВласть
США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по Украине
США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по УкраинеВласть
BioNTech и Pfizer готовы в следующем году изготовить три миллиарда доз вакцины
BioNTech и Pfizer готовы в следующем году изготовить три миллиарда доз вакциныСША
Ученые выявили неожиданную
Ученые выявили неожиданную "побочку" от вакцины Moderna (фото)США
Как из рога изобилия: США ввели против РФ еще
Как из рога изобилия: США ввели против РФ еще "пачку" санкцийСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять