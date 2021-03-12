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Португалия меняет карантинные ограничения: что будет разрешено

12 марта, 01:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Меры по смягчению ограничений будут пересматривать каждые 15 дней

Со следующей недели в Португалии смягчают карантинные ограничения, введенные в январе для борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Португалии Антонио Косты, ограничения будут сниматься постепенно.

Детские сады, дошкольные учреждения, начальные школы, а также парикмахерские, библиотеки и книжные магазины откроются с 15 марта, а музеи и небольшие магазины начнут работать с 5 апреля.

Старшеклассники и студенты смогут вернуться в школу 19 апреля. Тогда же откроются кинотеатры, театры и торговые центры.

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Рестораны могут снова открыться 19 апреля, но с ограничением по времени. По словам премьер-министра страны, меры по смягчению карантина будут пересматриваться каждые 15 дней.

Тем временем во Франции для предотвращения распространения новых вариантов коронавируса власти усиливают карантинные ограничения.

Кроме того, власти Норвегии опасаются начала третьей волны коронавирусной эпидемии в стране и поэтому готовятся ужесточить карантинные ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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