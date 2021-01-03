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После завершения Brexit английский может потерять статус официального языка ЕС

3 января, 17:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

Французский язык может его заменить

После завершения Brexit французский язык может заменить английский и стать вторым официальным в Европейской комиссии.

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Об этом сообщает National.

На данный момент английский является официальным языком ЕС, что позволяет всем должностным лицам легко общаться друг с другом и ничего не теряется при переводе. В то же время нынешние государства-члены имеют право выбирать, на какой язык они получают переводы.

"Если эти правила все еще работают и должны соблюдаться, а я еще не слышал других, английский будет только рабочим языком для общения с каждым из них. Другой язык внутри ЕС, и он станет официальным языком ЕС", – заявил корреспондент по европейским и шотландским делам Удо Зайверт-Фаути.

Сообщается, что французский язык может в конечном итоге заменить английский в качестве второго официального, поскольку по крайней мере 80 процентов официальных лиц говорят на французском.

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"Английский и французский являются официальными языками, и Великобритания по-прежнему является государством-членом с полной оплатой. В начале января Великобритания внесет в бюджет Совета Европы около 20 миллионов евро (18,1 миллиона фунтов стерлингов). Флаг Великобритании все еще развевается – если вы покинете здание Совета Европы, он будет крайним справа – и они соглашаются следовать приговорам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Европейского суда", – добавил Зайверт-Фаути.

Напомним, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – политик и писатель Стэнли Джонсон – готовится получить французское гражданство.

Ранее Великобритания и Испания достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара.

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