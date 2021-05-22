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"Преданность огромная": НАТО готово помочь Украине поддерживать собственную безопасность

22 мая, 02:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

С начала российской агрессии в 2014 году страны НАТО больше объединились, сказала заместитель генсека

/ Фото: Facebook

Государства-члены НАТО готовы помочь Украине в поддерживании территориальной безопасности.

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Об этом рассказала заместитель генсека Североатлантического Альянса Байба Браже во время выступления на онлайн-конференции, организованной Институтом Гадсона в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Преданность совместному сдерживанию и обороне для помощи Украине и партнерам огромна. Приятно видеть, насколько объединенный Альянс по этому поводу", – сказала заместитель генсека.

По ее словам, сейчас Альянс должен подготовиться к будущему.

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Фото: РБК

"Если подумать об изменениях, которые искусственный интеллект и большие данные несут не только для военной составляющей, но и для разведывательной, коммуникационной и других, – это большая цель, требующая подготовки", – отметила она.

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Ранее в НАТО заявили, что после оккупации Крыма Россия стала ключевой проблемой для Североатлантического альянса в Черноморском регионе, теперь она пытается с помощью украинского полуострова распространить свое военное влияние на Средиземное море и Северную Африку.

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