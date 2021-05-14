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НАТО: Россия использует Крым для продвижения в Средиземное море и Северную Африку

14 мая, 01:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

После оккупации украинского полуострова РФ стала ключевой проблемой для Альянса в Черноморском регионе

После оккупации Крыма Россия стала ключевой проблемой для Североатлантического Альянса в Черноморском регионе, теперь она пытается с помощью украинского полуострова распространить свое военное влияние на Средиземное море и Северную Африку.

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Об этом говорится в заявлении НАТО.

"Она (Россия. – Ред.) использует Крым для проецирования мощи в Черное море и далеко за его пределы, в Средиземное море и Северную Африку. Мы должны сохранять бдительность, особенно в свете недавнего значительного наращивания военной силы в регионе", – говорится в заявлении.

В Альянсе напомнили, что давно наблюдают за агрессивным поведением Российской Федерации – за ее войсками в Грузии, оккупацией Крыма и продолжающимся наступлением на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Напомним, ранее НАТО потребовало от России прекратить поддержку боевиков на Донбассе, вывести оттуда войска и вооружения.

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Мы также писали, что по сведениям США, Россия продолжает перебрасывать тяжелые вооружения в оккупированный Крым, несмотря на то что заявляет, что отвела войска от границы с Украиной.

А в Европейском Союзе подозревают, что Россия пытается поглотить временно неподконтрольные Киеву районы в Луганской и Донецкой областях, именно с этим, по мнению Евросоюза, связаны раздача паспортов местным жителям и намерение Кремля провести там выборы в Госдуму.

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