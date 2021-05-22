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"Відданість величезна": НАТО готове допомогти Україні підтримувати власну безпеку

22 травня, 02:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

З початку російської агресії в 2014 році країни НАТО більше об'єдналися, сказала заступник генсека

/ Фото: Facebook

Держави-члени НАТО готові допомогти Україні в підтримуванні територіальної безпеки.

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Про це розповіла заступник генсека Північноатлантичного Альянсу Байба Браже під час виступу на онлайн-конференції, організованої Інститутом Гадсона в Вашингтоні, передає "Укрінформ".

"Відданість спільному стримуванні і оборони для допомоги Україні і партнерам величезна. Приємно бачити, наскільки об'єднаний Альянс з цього приводу", – сказала заступник генсека.

За її словами, зараз Альянс повинен підготуватися до майбутнього.

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"Якщо подумати про зміни, які штучний інтелект і великі дані несуть не тільки для військової складової, а й для розвідувальної, комунікаційної та інших, – це велика мета, яка вимагає підготовки", – зазначила вона.

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Раніше в НАТО заявили, що після окупації Криму Росія стала ключовою проблемою для Північноатлантичного альянсу в Чорноморському регіоні, тепер вона намагається за допомогою українського півострова поширити свій військовий вплив на Середземне море і Північну Африку.

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