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Россию ждут новые санкции: ЕС разрабатывает "список Навального"

11 февраля, 11:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Страны Балтии и Польши разрабатывают меры наказания Кремля

Европейский союз может ввести санкции в отношении России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом, как сообщает Delfi, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

"Список Навального" разрабатывается странами Балтии и Польши и в ближайшее время будет подан в официальные ведомства ЕС. В него будут включены все люди, которые так или наче связаны с задержанием, помещением под стражу и судом над политиков, а также вероятные заказчики репрессий.

"Общее утверждение серьезных санкций по списку Алексея Навального было бы верным шагом и хорошим ответом" на действия РФ, считает Ландсбергис.

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Кроме того, балтийские страны разрабатывают и четвертый пакет санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов, репрессии в отношении оппозиции и преследование участников антиправительственных протестов.

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"Мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии", – говорит глава МИД Литвы.

По его словам, "ясных критериев" для составления списка пока что нет, но сейчас идут дискуссии и собираются доказательства по его фигурантам.

Напомним, ранее парламент Чехии также поддержал расширение санкций против России из-за ареста Навального и участников акций в его поддержку.

Как мы уже писали, Совет ЕС по иностранным делам планирует рассмотреть введении новых санкций в отношении РФ на заседании 22 февраля.

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Россия Литва Беларусь санкции санкции против России Алексей Навальный
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